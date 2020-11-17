Сьогодні у Києві випаде перший сніг - синоптики

12:55, 17 листопада 2020
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Український гідрометцентр інформує, що опади припиняться вранці 18 листопада.

Сьогодні у Києві буде сніг / фото УНІАН
Сьогодні у Києві буде сніг / фото УНІАН

Сьогодні ввечері у Києві очікується мокрий сніг, який триватиме до ранку 18 листопада.

Про це повідомляє КК «Київавтодор» з посиланням на Український гідрометцентр.

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Зазначається, що мокрий сніг йтиме за температури від +1° до -2°.

«Аби не допустити ожеледиці, дорожники обробляють дороги і тротуари посипальними матеріалами», - йдеться в повідомленні, що оприлюднено на офіційному сайті київської влади.

Для ліквідації наслідків негоди КК «Київавтодор» має 544 одиниці спеціальної техніки.

Водіїв закликають бути обачними на дорогах.

Ожеледиця в Україні

Сьогодні, 17 листопада, протягом доби у східних областях на дорогах ожеледиця.

Синоптики надали цим погодним умовам І рівень небезпечності - жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні ДСНС.

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Автор: Інна Андаліцька

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