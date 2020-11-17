Сьогодні у Києві випаде перший сніг - синоптики
Український гідрометцентр інформує, що опади припиняться вранці 18 листопада.
Сьогодні ввечері у Києві очікується мокрий сніг, який триватиме до ранку 18 листопада.
Про це повідомляє КК «Київавтодор» з посиланням на Український гідрометцентр.
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Зазначається, що мокрий сніг йтиме за температури від +1° до -2°.
«Аби не допустити ожеледиці, дорожники обробляють дороги і тротуари посипальними матеріалами», - йдеться в повідомленні, що оприлюднено на офіційному сайті київської влади.
Для ліквідації наслідків негоди КК «Київавтодор» має 544 одиниці спеціальної техніки.
Водіїв закликають бути обачними на дорогах.
Ожеледиця в Україні
Сьогодні, 17 листопада, протягом доби у східних областях на дорогах ожеледиця.
Синоптики надали цим погодним умовам І рівень небезпечності - жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні ДСНС.
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