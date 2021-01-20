У Кривому Розі помітили рідкісне природне явище (фото)

Сьогодні в Кривому Розі при температурі -17° з'явилося гало.

Навколо Сонця У Кривому Розі помітили гало / фото Nata Li, Facebook

У Кривому Розі через морози в небі з'явилося рідкісне атмосферне явище, яке називають гало.

Читайте також "Світлові стовпи": під Одесою в небі помітили рідкісне природне явище (фото)

Знімки цього явища опублікувала в Facebook користувач під ніком Nata Li.

"Кривий Ріг! Сьогодні 20.01.2021, коли за вікном -17℃, ми стали свідками дуже рідкісного атмосферного явища, такого як гало", - написала дівчина.

Відзначимо, що гало (вторинне світіння навколо потужного джерела світла) з'являється в морозну погоду. Зазвичай воно має форму кола, кільця, дуги або світлового стовпа.

У небі над Кривим Рогом помітили гало / фото Nata Li, Facebook

Гало з'явилося в небі над Кривим Рогом / фото Nata Li, Facebook

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: