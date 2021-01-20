У Кривому Розі помітили рідкісне природне явище (фото)
Сьогодні в Кривому Розі при температурі -17° з'явилося гало.
У Кривому Розі через морози в небі з'явилося рідкісне атмосферне явище, яке називають гало.
"Світлові стовпи": під Одесою в небі помітили рідкісне природне явище (фото)
Знімки цього явища опублікувала в Facebook користувач під ніком Nata Li.
"Кривий Ріг! Сьогодні 20.01.2021, коли за вікном -17℃, ми стали свідками дуже рідкісного атмосферного явища, такого як гало", - написала дівчина.
Відзначимо, що гало (вторинне світіння навколо потужного джерела світла) з'являється в морозну погоду. Зазвичай воно має форму кола, кільця, дуги або світлового стовпа.
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