У більшості північних, центральних та східних областей України через туман оголошено перший рівень небезпечності.

У більшості північних, центральних та східних областей України через туман оголошено перший рівень небезпечності.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Зазначається, що вранці 30 жовтня у більшості північних, центральних та східних областей туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області до кінця дня 30 жовтня утримається туман, видимість 200-500 м (рівень небезпечності І, жовтий).

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Синоптики одразу ж звернулися до водіїв та закликали їх бути обережними на дорогах. Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Погода в Україні 30 жовтня

У суботу, 30 жовтня, на всій території України буде суха та тепла погода з мінливою хмарністю. Температура повітря вдень місцями сягне до +18 градусів.

На заході стовпчики термометра покажуть вдень +15...+18, а у північних областях очікується до +11...+13 градусів. На сході країни синоптики вдень прогнозують до +11...+14, на півдні – +12...+14 градусів.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Вікторія Токарєва