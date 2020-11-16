Ураган "Йота" в Карибському морі посилився до третьої категорії
Метеорологи попереджають, що він може викликати штормові хвилі, сильні пориви вітру, повені і зсуви на території країн Центральної Америки.
Ураган "Йота", який сформувався в Карибському морі, сьогодні посилився до третьої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона.
Смертоносний циклон "Вамко" забравши життя 67 осіб на Філіппінах, багато районів все ще затоплені (фоторепортаж)В даний час він знаходиться в 70 км на північний схід від колумбійського острова Провіденсія і рухається на захід зі швидкістю 17 км/год, повідомляє Національний центр США зі спостереження за ураганами, передає РБК-Україна.
Зараз максимальні пориви вітру урагану досягають 56,9 м/с. очікується, що" Йота " посилиться в понеділок до урагану четвертої категорії і обрушиться на узбережжя Нікарагуа та Гондурасу приблизно о 8:00 (16:00 за Києвом).
Метеорологи попереджають, що він може викликати штормові хвилі, сильні пориви вітру, повені і зсуви на території країн Центральної Америки. Для острова Провіденсія, а також деяких прибережних районів на сході Гондурасу і північному сході Нікарагуа діє штормове попередження.
Новини по темі
- Пошкоджено мости, будинки і дороги: шторм "Ета" викликав потужні повені в Мексиці
- Філіппіни знову в очікуванні потужного тайфуну: почалася масштабна евакуація
- Раптова повінь на Криті завдала шкоди Іракліону: стихія зносила все на своєму шляху (фоторепортаж, відео)
- "Будинки потопали в багнюці": смертоносний шторм налетів на Філіппіни, загинули понад 40 осіб (фоторепортаж)
- Вінниця+6°... +2°
- Дніпро+1°... -4°
- Донецьк-1°... -3°
- Житомир+6°... 0°
- Запоріжжя+3°... -4°
- Івано-Франківськ+9°... +3°
- Київ+3°... -4°
- Кропивницький+3°... -4°
- Луганськ-2°... -4°
- Луцьк+10°... +5°
- Львів+9°... +4°
- Миколаїв+6°... -2°
- Одеса+11°... +5°
- Полтава0°... -3°
- Рівне+9°... +5°
- Сімферополь+9°... +3°
- Суми-1°... -5°
- Тернопіль+8°... +4°
- Харків-2°... -5°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницький+8°... +4°
- Черкаси+3°... -3°
- Чернігів+2°... -4°
- Чернівці+9°... 0°