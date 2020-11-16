Ураган "Йота" в Карибському морі посилився до третьої категорії

Метеорологи попереджають, що він може викликати штормові хвилі, сильні пориви вітру, повені і зсуви на території країн Центральної Америки.

Метеорологи попереджають, що ураган може викликати штормові хвилі \ фото REUTERS

Ураган "Йота", який сформувався в Карибському морі, сьогодні посилився до третьої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона.

Читайте також Смертоносний циклон "Вамко" забравши життя 67 осіб на Філіппінах, багато районів все ще затоплені (фоторепортаж)В даний час він знаходиться в 70 км на північний схід від колумбійського острова Провіденсія і рухається на захід зі швидкістю 17 км/год, повідомляє Національний центр США зі спостереження за ураганами, передає РБК-Україна.

Зараз максимальні пориви вітру урагану досягають 56,9 м/с. очікується, що" Йота " посилиться в понеділок до урагану четвертої категорії і обрушиться на узбережжя Нікарагуа та Гондурасу приблизно о 8:00 (16:00 за Києвом).

Метеорологи попереджають, що він може викликати штормові хвилі, сильні пориви вітру, повені і зсуви на території країн Центральної Америки. Для острова Провіденсія, а також деяких прибережних районів на сході Гондурасу і північному сході Нікарагуа діє штормове попередження.

Новини по темі