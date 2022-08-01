Українські полярники на станції "Вернадський" спостерігали неймовірне зоряне небо.

Українські полярники на станції "Академік Вернадський" мали можливість спостерігати неймовірне зоряне небо.

Про це у Facebook повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

За словами фахівців, побачити чисте зоряне небо над станцією можна не так уже й часто: зазвичай тут все затягнуто хмарами, та ще й опади йдуть.

"Це така унікальна краса, що ми вирішили неодмінно поділитися нею з вами", - потішили науковці й опублікували кілька неймовірних знімків.

Як раніше повідомляв УНІАН, у лютому на українській станції "Академік Вернадський" встановлено новий температурний рекорд. Температура піднялася до + 12,7°. Вчені пов'язують таке різке потепління з явищем "атмосферної річки", посиленим ефектом "гірського фена".

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