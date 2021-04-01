Відлига у Карпатах: рятувальники попереджають про можливе сходження лавин (фото)

10:59, 1 квітня 2021
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Температура у горах тримається на рівні 0°.

Відлига у Карпатах може призвести до сходу лавин / Фото facebook.com/chornogora.rescue112
Відлига у Карпатах може призвести до сходу лавин / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 1 квітня, у Карпатах триває відлига. На високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Дощі та сніг: в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перші дні квітня

За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, на горі Піп Іван Чорногірський ясно, температура повітря 0°, вітер північний 9 м/с.

Крокуси на Закарпатті

У Закарпатській області розцвіли весняні крокуси.

Поляна, усіяна фіолетовими квітами, знаходиться в селі Колочава.

Зазначимо, що в Україні перші крокуси помітили на Закарпатті ще на початку березня.

Крокус (також відомий як шафран) - багаторічна рослина, яка може цвісти навесні або восени, залежно від виду. Висушені рильця одного з видів квіток використовуються в кулінарії як пряність.

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Автор: Олена Пилипчак

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