Відлига у Карпатах: рятувальники попереджають про можливе сходження лавин (фото)
Температура у горах тримається на рівні 0°.
Сьогодні, 1 квітня, у Карпатах триває відлига. На високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
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За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, на горі Піп Іван Чорногірський ясно, температура повітря 0°, вітер північний 9 м/с.
Крокуси на Закарпатті
У Закарпатській області розцвіли весняні крокуси.
Поляна, усіяна фіолетовими квітами, знаходиться в селі Колочава.
Зазначимо, що в Україні перші крокуси помітили на Закарпатті ще на початку березня.
Крокус (також відомий як шафран) - багаторічна рослина, яка може цвісти навесні або восени, залежно від виду. Висушені рильця одного з видів квіток використовуються в кулінарії як пряність.
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