Давній збірник з прикметами має власну версію щодо прийдешніх місяців.

До початку зими залишилися лічені тижні, і фермери сподіваються на рясні опади, які мають наситити вологою сухий ґрунт. Проте старовинний угорський календар містить тривожне пророцтво щодо прийдешніх місяців, яке зовсім не збігається з очікуваннями аграріїв, пише Agrofórum.

У давньому угорському календарі під назвою "Столітній провісник", який вийшов друком у 1851 році та залишався популярним аж до кінця Другої світової війни, зібрані погодні прикмети на кожен рік. Ідею прив’язки прогнозів до планет укладачі запозичили зі "столітнього календаря" німецького цистерціанського абата Мауріціуса Кнауера.

Згідно з цією книгою, поточний рік Меркурія, який триватиме до 20 березня 2027 року, обіцяє суху та холодну зиму. Як зазначає портал Naptárak.com, який перевірив точність давніх спостережень, раніше прогнози про посушливість справджувалися у 52% випадків, а про холоди – у 71%. Востаннє зима року Меркурія припадала на 2019–2020 роки – тоді сніг випав майже виключно у березні.

Відео дня

Втім, фахівці зауважують, що 90% давніх правил спрацьовують лише на рівні випадковості, і тільки п’ять прикмет виявилися точнішими за статистичну похибку. Тож шанси на суху й морозну зиму 2026/2027 років невисокі. Тим паче що сучасні метеорологи через природне явище супер Ель-Ніньйо прогнозують на найближчі місяці, навпаки, дуже м’яку та багату на опади погоду.

Народні спостереження за конкретними датами також не віщують сильних морозів:

День святого Альберта (15 листопада). Найточніша прикмета, яка справджувалася у 76% випадків: "Якщо на день Альберта мороз, то холод буде тривалим". Оскільки цьогоріч 15 листопада морозів не було, затяжних холодів чекати не варто.

День святої Єлизавети (19 листопада). Вважалося, що якщо цього дня піде сніг, зима буде м’якою. У давні часи до цієї дати селяни мали завершити посів озимої пшениці та загнати худобу з пасовищ.

День святої Катерини (25 листопада). Згідно з прикметою, якщо на Катерину вдарять морози, то на Різдво буде відлига і сльота.

День святої Люції (13 грудня). За погодою протягом 12 днів від Люції до Різдва в давнину намагалися вгадати, яким буде кожен із 12 місяців наступного року.

Погода в Європі

Раніше повідомлялось, що Всесвітня метеорологічна організація попереджає про дуже потужний Ель-Ніньйо, пік якого припаде на період із листопада по лютий. За прогнозами британської метеослужби Met Office, Велику Британію та північний захід Європи цієї зими чекають сильніші дощі й шторми. Індію, Центральну Америку та південь Африки натомість може накрити посуха.

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