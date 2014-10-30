Екс-губернатор Донецької області Тарута проходить в Раду

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії за підсумками обробки 100% протоколів в окрузі. Тарута набрав 60% або 29 тис. 747 голосів.

На другому місці кандидат від "Блоку Петра Порошенко" Ігор Решетняк з 8,29%. Третє місце посів самовисуванець Максим Бородін - 8,13%.

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Тим часом, майданівець Гаврилюк, якого силовики роздягли догола на морозі, також проходить в Раду. В одномандатному окрузі №95 у Київській області він набрав 19,43% голосів, за результатами підрахунку 100% електронних протоколів.

Водночас, в 223-му мажоритарному окрузі в Києві на виборах до Верховної Ради лідирує висуванець ВО "Свобода" Юрій Левченко. За нього проголосували 37,30% виборців (33 тис. 402 голосів). Найближчий суперник Левченко, самовисуванець Віктор Пилипишин набрав 18,24% або 16 тис. 338 голосів виборців.