"Боронь боже": Вакарчук пояснив, чому потрапив в рейтинг кандидатів на посаду президента

Співак та музикант Святослав Вакарчук виступив перед студентами Києво-Могилянської Академії.

Святослав Вакарчук виступив з відкритою лекцією в Києво-Могилянській Академії. Під час бесіди зі студентами та журналістами знаменитий український співак і музикант в черговий раз спростував чутки про те, що має політичні амбіції.

За словами Вакарчука, його присутність у президентських рейтингах – це вина політиків і політтехнологів, які чомусь вирішили його туди включити, пише Styler.

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"З питанням, звідки так взялося, що Вакарчук є в рейтингах, зверніться до наших політиків. Це вони винні в тому, що Святослав Вакарчук з'являється в рейтингах. Це вони за 26 років призвели до того, що люди їм не вірять, і починають дивитися на інших людей", - сказав Вакарчук. Музикант зізнався: він дуже пишається тим, що прожив свої сорок два роки так, що його можуть навіть потенційно включити в президентські рейтинги.

"Я жив своє життя гідно і чесно. Я чесно заробляв гроші. Я ніколи не прагнув до влади. Ви знаєте, що у мене був рік, коли я був депутатом Верховної Ради. Я був першою людиною в історії української влади, який добровільно від неї відмовився. Влада мене не цікавить! Але запитайте політиків, чому ми змушені говорити сьогодні про таких людей, як я, не як про музикантів на сцені, не як про людей, які займаються творчістю. Чому про таких людей говорять, як про тих, які повинні йти і виправляти ті помилки політиків, які вони наробили за ці 26 років!" - сказав він.

За словами музиканта, він дуже радий не бути політиком: "Я дуже радий, що мене сьогодні не можна назвати політиком. Я щасливий, тому що я не такий, як всі вони! Боронь боже мені бути схожим на них! Боронь боже комусь з нормальних людей проживати життя так, як живуть вони, якими методами вони діють".

Він нагадав, що політичних амбіцій не має. "Справа точно не в моїх владних амбіціях. Їх немає і не існує. І не я себе включав в ці рейтинги. Ні з одним політтехнологом, журналістом, олігархом, бізнесменом, ми не обговорювали навіть гіпотетично таких речей. Але коли-то давно, до Майдану, я собі сказав, а Майдан це підтвердив: я ніколи не буду стояти осторонь від тих речей, які відбуваються в державі. Найбільш ефективними способами, якими можу змінювати свою країну, я буду це робити. І ніхто мене в цьому не зупинить", - підсумував Вакарчук.