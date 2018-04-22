Анжеліка Рудницька розповіла, як на концертах визначає "ватників"

Вона бачила, як люди кривилися, відверталися, не співали Гімн.

На початку бойових дій на Донбасі під час концертів українських виконавців на Сході України не всі люди вставали під час виконання Гімну України.

Про це співачка, телеведуча, засновниця "Території А", волонтер, радник міністра культури України Анжеліка Рудницька розповіла під час чату в "Главреді".

"Бачила, як люди кривилися, відверталися, не співали Гімн... торік виступала в одному з прифронтових інтернатів, який знаходиться дуже близько до лінії розмежування, і був там чоловік, який стояв під час нашого співу, але його вираз обличчя був недружнім. Тоді я запитала у керівництва інтернату, цей чоловік із окупованій території, і вони сказали: "Так. А ви звідки знаєте?". На це відповіла: "Я — досвідчена артистка. Бачу в залі всіх, навіть коли вимкнене світло". Вони розповіли, що люди приїжджають з окупованих територій, просяться на роботу, і їх беруть. У таких людей є образа на країну, яка не захистила від війни", — розповіла вона.

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У той же час, під час концерту, в Авдіївці всі люди співали Гімн України.

"Після Авдіївки ми виступали в Покровську, вже в залі, а не на площі, і молодь — студенти і старшокласники — всі тримали руку на серці і співали разом з нами Гімн, і це було дуже зворушливо, особливо для тих артистів, які вперше побували в зоні АТО. Це дійсно класно. Але бувало й так, що до мене підходив чоловік і говорив: "Ти що, думаєш, що ми з тобою однодумці? Ні. Я думаю зовсім інакше, ніж те, що ти зараз говориш зі сцени. Але я не буду в тебе стріляти". Кажу: "І на тому спасибі", — додала Рудницька.