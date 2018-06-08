"Ніхто не збирається віддавати мракобісам Кримський міст": Кобзон зробив заяву про "викуп" Криму

"За що розплачуватися? За те, що своє відняли?", - Кобзон прокоментував пропозицію розплатитися за Крим з Україною Керченським мостом.

Народжений в Україні естрадний співак і депутат Держдуми РФ Йосип Кобзон заступився за артиста Михайла Єфремова, який запропонував віддати Україні Кримський міст для поліпшення відносин.

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Про це повідомляє російське «Федеральне агентство новин».

«Журналісти зазвичай завжди все перекручують. Чоловік жартує! Це справжнісінький жарт! Ніхто не збирається віддавати мракобісам Кримський міст і розплачуватися з ними. За що розплачуватися? За те, що відняли? Не треба, дурниць! Єфремов з гумором це сказав!» — заявив Кобзон.

Як повідомляв УНІАН, російський актор Михайло Єфремов в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю запропонував віддати Україні Кримський міст і поставляти безкоштовний газ в обмін на Крим.