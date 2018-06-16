Вища рада правосуддя 18 червня розгляне законопроект про створення Антикорупційного суду

Вища рада правосуддя у понеділок, 18 червня, розгляне законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам.

«В понеділок в порядку денному Вищої ради правосуддя знаходиться мій законопроект про імплементацію рішень закону про Антикорупційний суд і запуск Антикорупційного суду. Я дуже сподіваюся, що розгляд на Вищій ради правосуддя буде позитивний», - сказав президент.

«І це дасть мені можливість, не гаючи жодного дня, вже у вівторок, цей законопроект зареєструвати у Верховній Раді. Я визначу його як невідкладний. Я буду просити, щоб його проголосували у першому читанні і в цілому. Щоб і ця складова нашого шляху зі створення суду була зроблена максимально швидко», - підкреслив Порошенко.

Глава держави нагадав про звернення до уряду, Міністерства фінансів про виділення коштів на створення ВАС.

«Моє звернення було до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, щоб вона приготувалася до цього, до Вищої ради правосуддя. Це дуже непростий процес. Але я буду робити все, щоб цього року, я впевнений, що суспільство мені допоможе, я впевнений, що громадськість мені допоможе, ми разом створимо новий Антикорупційний суд», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня президент спрямував до Вищої ради правосуддя проект закону «Про утворення Вищого антикорупційного суд».

Законопроект передано до ВРП відповідно до процедури, визначеної ч. 2 ст. 125 Конституції України.