Угорщина погодилася на участь України у саміті лідерів НАТО, але блокує двосторонню комісію

Рішення Угорщини про блокування політичних зустрічей Комісії України-НАТО лишається чинним.

Угорщина офіційно відмовилася від вето щодо проведення окремої зустрічі лідерів НАТО за участі українського президента Петра Порошенка, але і надалі блокує Комісію Україна-НАТО (КУН).

Про це заявив на прес-конференції у Нижньому Солотвині (Закарпаття) міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда".

Угорський міністр дав коментарі ЗМІ після завершення першого раунду консультацій за участі глав МЗС та Міносвіти України та їхніх колег з Угорщини.

Він наголосив, що рішення Угорщини про блокування політичних зустрічей Комісії України-НАТО лишається чинним. Водночас міністр ще раз підтвердив, що на цій зустрічі Угорщина знизила рівень вимог до України щодо закону про освіту - тепер йдеться не про скасування мовної норми, а про виконання двох пунктів рішення Венеціанської комісії.

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"Рішення угорського уряду є однозначним. До того часу, як рекомендації Венеційської комісії будуть виконані, ми не можемо підтримувати зближення України з НАТО", - заявив він.

І хоча проведення КУН під час найближчого саміту НАТО не є можливим, Угорщина погодилася на участь Порошенка у спеціальному форматі саміту.

Сійярто визнав, що така домовленість була досягнута за участі американської сторони.

"Кілька тижнів тому я зустрівся у Вашингтоні з паном Помпео, але я йому розповів, щоб ми не маємо нічого проти , щоби в рамках саміту відбулося засідання щодо безпеки на чорному морі, на яке запросять президента України", - заявив він.

Джерела ЄП в дипломатичних колах підтвердили, що Порошенко вже отримав запрошення на таку зустріч.

Вона пройде голів держав та урядів країн членів НАТО, керівників України та Грузії.

Зауважимо, до ідея саміту Україна-Грузія-НАТО звучала і раніше, але Угорщина тривалий час блокувала також її проведення.

Як повідомляв УНІАН, раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президента України Петра Порошенка запросять на саміт лідерів країн та урядів Організації північноатлантичного договору (НАТО), який відбудеться в Брюсселі у липні, але формат зустрічі з ним ще не визначений.

Нагадаємо, у березні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору. Зокрема, він зазначив, що Угорщина заблокує проведення комісії Україна-НАТО на міністерському рівні в квітні, а в липні на рівні глав держав та урядів під час саміту в Брюсселі.