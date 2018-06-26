"Путін х**н віддасть": Макаревич порівняв окупований Крим з надокучливою мухою

На думку музиканта, тема Криму вже набридла і самим росіянам.

Російський музикант Андрій Макаревич вважає, що тема "кримнаша" сильно набридла росіянам за 4 роки, проте Путін вже ні за що не віддасть цю територію.

Про це він заявив в ефірі радіостанції "Ехо Москви"

"Я думаю, що участь наша в Донецьку і Луганську буде в'янути, в'янути і так непомітно зійде нанівець. Я на це сподіваюся. Крим Путін х*** віддасть, звичайно. На жаль, це так", - сказав Макаревич.

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На думку музиканта, тема Криму вже набридла і самим росіянам.

"Є таке поняття у фізиці - втома матеріалу. Не можна про одне й те ж на одній і тій же істеричної ноті товкмачити 4 роки. Це перестає працювати. Просто, організм починає від цього захищатися як від набридливої мухи", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, відомий російський музикант, лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич раніше заявив, що ні в якому разі не поїде з гастролями в Крим, адже вважає цю територію окупованою.