Трамп про ймовірність визнання США анексованого Криму частиною Росії: "Подивимося"
02:49, 30 червня 2018Політика
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Позиція Трампа залишається незмінною - головним винуватцем анексії Криму він називає Обаму.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп, виступаючи перед журналістами, в черговий раз заявив, що в анексії Криму винен його попередник Барак Обама.
"Президент Обама допустив це", - сказав Трамп, передає Politico.
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У відповідь на питання, чи визнають США Крим частиною Росії, Трамп сказав: "Подивимося".
Як передає The Globe and Mail, політик аналогічно відреагував на питання про продовження Вашингтоном санкцій проти російських компаній, бізнесменів і чиновників. "Ми подивимося на дії Росії", - заявив Трамп.
Як повідомляв УНІАН, раніше радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що визнання анексії Криму "не є позицією США", санкції проти РФ повинні залишатися.
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