Бойовики з «Градів» обстріляли околиці Маріуполя

Бійці ВСУ дають відсіч противнику. Дані про втрати і поранених зараз уточнюються.

Про це 0629 повідомили в штабі оборони міста.

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Залпи «Граду» чути в різних районах міста. Зокрема, на «Східному» в будинках тремтіли вікна, а у Жовтневому районі - під ногами тряслася земля.

Як повідомляють жителі Маріуполя у соціальних мережах, з вікон багатоповерхівок видно дим в полях поруч з мікрорайоном "Східний".

Як повідомив селищний голова Сартани Степан Махсма, вранці у них було шумно через снаряди, що пролітали над селищем, а от у обідню пору тут все тихо.

В талаковській сільраді повідомили, що близько 12.20 був добре чутний обстріл з території, підконтрольної "ДНР". "Стріляли не по селищу, а ближче до міста. Швидше за все снаряди летіли з селища Саханка", - уточнило джерело в селищній раді.

Ранковий обстріл також обійшов стороною Талаковку. "Ми об'їхали позиції ВСУ і дізналися, що кілька снарядів потрапили між блокпостами. Втрат немає", - додало джерело.

Керівник прес-служби сектора "М" Дмитро Горбунов повідомив, що позиції ВСУ на північному сході від Маріуполя піддалися обстрілу в 12.20, те, що чули маріупольці пізніше, було роботою українських артилеристів, які стріляли у відповідь.

Загиблих в ході обстрілу немає. Поранений військовослужбовець Національної гвардії України. З пораненнями середньої тяжкості він був госпіталізований у військовий госпіталь.

Всього за добу сили АТО в районі Маріуполя 5 раз піддалися обстрілу "Градом".