Українському політв'язню Балуху в окупованому Криму дали 5 років колонії

В анексованому Криму українського активіста Балуха засудили до 5 років колонії.

В окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха засудили до п’яти років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) у другій кримінальній справі проти нього.

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Нова справу проти активіста порушили через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив, передає "Крим.Реалії".

При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

Як повідомляв УНІАН, Балух голодує з 19 березня через незгоду із судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.

Раніше суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. руб.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.