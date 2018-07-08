Президент Польщі Дуда прибув до Луцька

Сьогодні планується також візит президента України на Волинь.

Сьогодні, 8 липня, до Луцька прибув президент Республіки Польща Анджей Дуда.

Як передає кореспондент УНІАН, у кафедральному соборі святих Петра і Павла відбулась меса на вшанування 75-х роковин Волинської трагедії 1943-1944 роки.

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Єпископ Луцької дієцезії римо-католицької церкви Віталій Скомаровський, звертаючись до присутніх у кафедральному соборі, до президента Польщі, зазначив, що сьогодні поминають всі жертви людської ненависті під час Другої світової війни незалежно від їхньої національної приналежності.

Наразі перекрито все старе місто. Чергують бійці Нацгвардії.

Крім того, сьогодні планується також візит президента України на Волинь.

За попередньою інформацією, президенти України й Польщі на Волині працюватимуть за різними програмами.

В рамках свого візиту до України президент Республіки Польща Анджей Дуда відвідає селище Олика, де знаходиться замок родині Радзивілів, в якому нині розташована обласні психічна лікарня, та старе католицьке кладовище.

Як зазначив віце-консул генконсульства Польщі в Луцьку Марек Запур, візит президент Дуди в Луцьку приватний.