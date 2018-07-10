У ВР назвали ідею обмеження доступу ЗМІ до кулуарів спробою "опосередкованого згортання свободи слова"

Комітет з питань свободи слова попросить Парубія врахувати позицію журналістів при розгляді ініціатив щодо обмеження їх у доступі до кулуарів.

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики звертатиметься до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням врахувати позицію журналістів при розгляді ініціатив про обмеження їх у доступі до кулуарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявила перший заступник голови Комітету, народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Ольга Червакова.

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Депутат вважає, що ініціативи, зокрема, про створення прес-центру у парламенті, призведуть до того, що робота парламентського кореспондента не матиме сенсу, а перетвориться на «піар-відділ політичних сил».

«Така ситуація обмежить доступ журналістів до інформації, доступ до джерел інформації. І це буде дійсно опосередковане згортання свободи слова», - наголосила Червакова.

Тому, додала вона, Комітет зі свободи слова на завтрашньому засіданні буде звертатися до Парубія з тим, аби «при підписанні чи непідписанні цього рішення він врахував думку журналістів».

«Я сподіваюся, що це рішення не буде підписане», - зазначила представник комітету.

Вона також висловила думку, що «нормальні журналісти» не мають страждати через «фейкових».

«Ця дискусія в нашому Комітеті також велася. Ми пропонуємо змінити положення про акредитацію, і чітко відокремити тих людей, які дійсно займаються висвітленням роботи Верховної Ради, і ходять сюди з професійних міркувань... від тих людей, які ходять сюди займатися звичайним «рішаловом» і проходять до Верховної Ради за картками акредитації журналістів», - сказала депутат.

Червакова нагадала, що пропонується створити при прес-службі парламенту громадську раду із журналістів, які давно працюють у ВР. Такі журналісти, зазначила вона, мали би надавати прес-службі рекомендації у «конфліктних ситуаціях».

«Якщо журналіст або людина, яка приходить за посвідченням журналіста, не займається висвітленням діяльності ВР, то це означає, що є підстави для того, щоб позбавляти її акредитації, або переглянути положення і не акредитовувати таких людей взагалі», - наголосила депутат.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з питань Регламенту та організації роботи парламенту рекомендував Апарату ВР підготувати пропозиції щодо вільного доступу до кулуарів депутатів, а для журналістів – створення окремого прес-центру на іншому поверсі.

Відповідне рішення комітет ухвалив після розгляду листа керівника прес-служби Апарату ВР Ірини Кармелюк щодо «неприпустимої поведінки» журналістів Юлії Махмуді (газета «Громадський вісник Києва») та Валерії Єгорової (газета Flash on Time News). Як відомо, скандал навколо журналісток виник, коли в у Facebook з’явилося їх фото, на якому неподалік українського прапора одна з них показувала непристойний жест - середній палець.

У листі Кармелюк просила позбавити двох вищевказаних журналісток акредитації, а також встановити нові чіткіші критерії, за якими можна позбавляти акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації, упорядкувати роботу представників ЗМІ у ВР.

Комітет, зокрема, вирішив рекомендувати першому заступнику керівника Апарату ВР - керуючому справами Петру Боднару ініціювати створення в Апараті ВР робочої групи з питань підготовки пропозицій про створення прес-центру на третьому поверсі кулуарів в адміністративному будинку на вул. Грушевського, 5 та розміщення місць для роботи журналістів.

20 червня Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики ухвалив рішення позбавити акредитації у парламенті журналісток Махмуді і Єгорової.