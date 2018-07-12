Тимошенко залишається лідером симпатій українців - дані двох соціологічних опитувань

Згідно з результатами опитування «Рейтинг», за Юлію Тимошенко наразі готові проголосувати 17,1% тих, хто візьме участь у голосуванні та вже визначився із вибором.

За результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», лідером президентського рейтингу залишається Юлія Тимошенко, за яку готові проголосувати 17,1% тих, хто візьме участь у голосуванні та вже визначився із вибором.

За Анатолія Гриценка готові віддати свої голоси 9,7%, Юрія Бойка – 8,9%, Володимира Зеленського – 8,5%, Олега Ляшка – 8,1%, Петра Порошенка – 7,8%. Інші кандидати набирають менше семи відсотків.

Сьогодні ж були оприлюднені дані іншого опитування, проведеного групою Gfk. Вони підтверджують лідерство Тимошенко, але за ними друге місце зі значним відставанням займає Володимир Зеленський. Петро Порошенко лише на сьомій позиції.

Для довідки:

Опитування Соціологічної групи «Рейтинг» проводилося 22 червня – 5 липня 2018 р.

Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3200 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження (похибка): не більше 1,7%.