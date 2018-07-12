Навесені Ситник здійснив нічний візит до приватної резиденції Порошенка - "Схеми"

Сам Ситник підтвердив, що навідувався до президента.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник відвідував будинок, у якому мешкає президент України Петро Порошенко у Козині навесні цього року.

Про це розповіли журналісти програми "Схеми".

Зустріч відбулась пізно ввечері 26 квітня. Журналісти помітили біля приватної резиденції Порошенка автомобіль "Skoda", який, як зясувалося, належить Ситнику. В цей же час біля воріт резиденції були зафіксовані автівки, якими користується депутат Олександр Грановський, наближений до Порошенка.

Сам Ситник підтвердив, що навідувався до Порошенка, однак точної дати не пам'ятає. За його словами, йшлося про впровадження Антикорупційного суду.

Читайте такожСАП мститься детективам НАБУ через прослуховування Холодницького – Ситник

"Говорилося про участь міжнародних експертів в компетенції цього суду. Я зайняв позицію таку, що немає ніяких компромісів – тобто повинно бути те, що з самого початку пропонувалось експертним середовищем і нашими міжнародними партнерами", - сказав очільник бюро.

Він також зазначив, що було 12-15 подібних зустрічей.

Ситник також зазначив, що зустріч з президентом проходила тет-а-тет і Грановський на ній не був присутній. Однак, за словами Ситника, він приходив на зустрічі до НАБУ, де також обговорювалася тема Антикорупційного суду.

На запитання про те, чи не підривають довіру до незалежності НАБУ подібні пізні візити, Ситник відповів: "Було приємно, що думка НАБУ важлива для учасника цього процесу (створення антикорупційного суду – УНІАН), тому що в нас є… була комунікація з главою держави з приводу створення антикорупційного суду".

Як повідомляв УНІАН, раніше Ситник розповів, що детективи Національного антикорупційного бюро України отримують погрози від керівника антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.