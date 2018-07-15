Відома акторка розповіла про давній обід із Путіним і порівняла його з Гітлером

Артистка сказала, що Путіна, як і німецького диктатора Адольфа Гітлера, не можна проаналізувати.

Відома артистка театру і кіно Ада Роговцева розповіла про дивний обід з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, під час якого вони сиділи поруч.

Про це вона повідомила під час зустрічі з журналістами на Одеському міжнародному кінофестивалі, передає "Апостроф".

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"Я давно сказала Путіну все, що хотіла. Колись давним-давно, за часів Кучми (екс-президента України Леоніда Кучми, - ред.), вони приїхали в Україну з якимось візитом, і Путін каже (чому йому тільки це в голову прийшло), мовляв, тут є така-то артистка і я буду сидіти поруч з нею на обіді", - сказала вона.

За словами Роговцевої, вони говорили з Путіним про все.

"Я читала йому Цвєтаєву (російську поетесу Марину Цвєтаєву, - ред.), яка говорила: "Якщо душа народилася крилатою, що їй хороми і що їй хати, що Чингісхан їй і що орда? Два на світі у мене вороги, два близнюки нерозривно злитих - голод голодних і ... " - дивлячись на Путіна і на всіх інших - "і ситість ситих". Тому обід був дуже хороший. На що він прочитав Шевченка. Коли почалася ця велика біда, я відразу ж звернулася до нього і нагадала йому і Цвєтаєву, і Шевченка. Що це було з вашого боку, якщо ви знаєте Шевченка і посягнули на мою землю? Брехня. Я б це і повторила", - сказала вона.

Артистка додала, що Путіна, як і німецького диктатора Адольфа Гітлера, не можна проаналізувати.

"Як проаналізуєш людину, яка вирішила, що вона вище Бога, вона може вбивати, керувати? Що це за люди? Виродки", - підсумувала Роговцева.