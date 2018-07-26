"Нова історія із заручником в РФ": у Москві заарештовано українського провідника – Фейгін

00:42, 26 липня 2018
Політика
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Адвокат Марк Фейгін / фото УНІАН

Про це йдеться в Twitter адвоката Марка Фейгіна.

"З'явилася нова історія з українським заручником в Росії. Це провідник з Рівного Сергій Бугайчук. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою". Простіше кажучи, сидить у СІЗО Лефортово", - написав адвокат.

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Теги: #адвокат Фейгін