"Нова історія із заручником в РФ": у Москві заарештовано українського провідника – Фейгін

Українці тримають у СІЗО Лефортово, повідомляє адвокат.

У Москві заарештований український провідник Сергій Бугайчук.

Про це йдеться в Twitter адвоката Марка Фейгіна.

"З'явилася нова історія з українським заручником в Росії. Це провідник з Рівного Сергій Бугайчук. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою". Простіше кажучи, сидить у СІЗО Лефортово", - написав адвокат.