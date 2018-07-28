В УПЦ заявили про замах на Патріарха Філарета

Нападник був відсторонений від управління Чернігівською єпархією ще в 2008 році.

Заштатний єпископ УПЦ Київського патріархату Севастіан (в миру Возняк Михайло Ярославович - ред) готувався до вчинення замаху на Патріарха Київського Філарета.

Про це йдеться сайті УПЦ КП.

«Заштатний єпископ Севастіан (Возняк) разом зі своїм сином ввечері у неприйомні час у світському одязі увійшов у резиденцію Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета і мав намір потрапити до особистих покоїв Предстоятеля, який в цей момент вечеряв в трапезній. Почувши, що хтось пройшов по коридору, з дверей кухні вийшла економ Патріархії черниця Варвара, на яку зазначений єпископ Севастіан (Возняк) відразу напав, направивши їй в обличчя сльозогінний газ із заздалегідь приготованого балончика. Після цього батько і син зникли з місця злочину", - йдеться в повідомленні.

Правда, напад стався ще 25 травня 2018 року.

Після затримання чоловік визнав свою участь у подіях і пояснив свій вчинок спробою потрапити на прийом до Патріарха.

"Якщо ж хто з кліру, чи богопосвячені особи, виявляться пов'язаними клятвою один з одним, або будуть лагодити підступи проти єпископів, проти своїх сопричетников нехай будуть повністю позбавлені свого "ступеня", інших правил зазначеного змісту – заштатного єпископа Севастіана (в миру Возняка Михайла Ярославича) позбавити священного сану", - читаємо на сайті УПЦ КП у журналі засідання Священного Синоду 27 липня 2018 року.