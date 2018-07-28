Білий дім готовий підтримати проект оборонного бюджету США з $250 мільйонами для України

Раніше проект бюджету підтримала Палата представників американського Конгресу. За нього проголосували 359 конгресменів, проти – 54.

Білий дім готовий підтримати проект оборонного бюджету США на 2019-й рік, який передбачає виділення 250 мільйонів доларів на надання безпекової допомоги Україні, в тому числі летальна зброю.

Про це заявила речник адміністрації Дональда Трампа Сара Сандерс, передає Голос Америки.

Раніше проект бюджету підтримала Палата представників американського Конгресу. За нього проголосували 359 конгресменів, проти – 54.

Законопроект має підтримку в Сенаті і може бути підтриманий сенаторами вже наступного тижня. Потім він піде на підпис президенту США Дональду Трампу.

Нагадаємо, Сполучені Штати прийняли рішення про виділення Україні 200 млн доларів на зміцнення безпеки та оборони в 2018-му бюджетному році. Ці гроші будуть спрямовані на надання Україні військової техніки і спорядження, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичного забезпечення і підготовку Збройних Сил України.