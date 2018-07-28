У Києві завершилися заходи з нагоди 1030-річниці хрещення Київської Руси-України (фоторепортаж)

Відбулася хресна хода і на Володимирській гірці відслужили молебень за Україну і за помісну православну церкву.

У центрі Києва завершилися заходи Української православної церкви Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви з нагоди 1030-річниці хрещення Київської Руси-України.

Як передає кореспондент УНІАН, вранці у Володимирському соборі відслужили урочисту Божественна літургія, після якої віряни, священнослужителі, а також президент України Петро Порошенко й члени уряду пройшли хресною ходою до пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру Великому.

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На Володимирській гірці на чолі з предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату, патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом і главою Української автокефальної православної церкви митрополитом Макарієм було звершено молебень за Україну і за українську помісну православну церкву.

За даними МВС, у хресній ході взяли участь близько 65 тисяч вірян.

У зв’язку з заходами з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Руси-України поліція у столиці працює в посиленому режиму.