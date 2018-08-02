Луценко запропонував замінити «застаріле» звання Героя України новою нагородою

На думку генпрокурора, звання Героя України дискредитоване, а крім того, є пострадянським за змістом та формою.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає державну нагороду «Герой України» дискредитованою та застарілою.

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Як повідомляє «Лівий берег», відповідну заяву він зробив на прес-конференції, присвяченій завершенню досудового розслідування у справі Савченко.

"Дуже важко пояснити, особливо закордонним оглядачам, як людина, за яку півсвіту боролося, людина, нагороджена найвищою державною відзнакою стала ворогом країни", - повідомив генпрокурор.

Луценко підкреслив, що Савченко - не єдиний Герой України, який перебуває під слідством. "Їх четверо, які знаходяться під кримінальними провадженнями", - зазначив він.

Генпрокурор зазначив, що вважає нагороду Герой України пострадянською за змістом та формою, Він також назвав її дискредитованою і запропонував замінити її на іншу нагороду – Золотий Тризуб, прописавши інші вимоги щодо її присвоєння.

За словами Луценка, Петро Порошенко свого часу був близький до прийняття такого рішення, однак не зробив цього, оскільки сім'ї загиблих героїв Євромайдану наполягали на присвоєння загиблим саме звання Героя України.

"Вже давно треба було приймати рішення про завершення дії нагороди Герой України", - уклав він.

Нагадаємо, 25 травня 2016 року Петро Порошенко вручив Надії Савченко, звільненій з російського ув'язнення, орден «Золотої Зірки» Героя України.

У березні, коли з'явилася інформація про причетність Савченко до підготовки терактів і держперевороту, вона заявила, що готова повернути нагороду Порошенко.