Колишній партнер Манафорта заявив, що їх компанія співпрацювала з Порошенком у 2014 році

Компанія DMP International консультувала "Опозиційний блок" на парламентських виборах у жовтні 2014 року.

Компанія Пола Манафорта в 2014 році працювала на Петра Порошенка, але ці послуги не були оплачені в повному обсязі.

Про це у вівторок, 7 серпня, під час допиту в суді повідомив ключовий свідок у справі проти американського лобіста і політтехнолога Республіканської партії Пола Манафорта і його колишній партнер Рік Гейтс, повідомляє NBC.

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Гейтс розповів, що після втечі Януковича виплати Манафорту "істотно скоротилися". При цьому Гейтс уточнив, що скандальний політтехнолог продовжив працювати в Україні.

Компанія DMP International, яка належала Манафорту і Гейтсу, консультувала "Опозиційний блок" на парламентських виборах у жовтні 2014 року.

Крім того, ця ж компанія, як повідомив свідок, співпрацювала (assisted) з Петром Порошенком в тому ж 2014 році. Подробиць цієї співпраці Гейтс не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, справа Манафорта є частиною розслідування спецпрокурора Департаменту юстиції США Мюллера про можливе втручання Росії в президентські вибори 2016 року, щоб схилити їх результат на користь Трампа.

Манафорту пред'явлено звинувачення у відмиванні грошей, які він отримав, працюючи в Україні. Його також звинувачують у тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів Януковича.

У звинуваченні Федеральної колегії присяжних, спрямованому до окружного суду у Вашингтоні, зазначається, що Манафорт і його бізнес-партнер Рік Гейтс за співпрацю з оточенням Януковича отримали десятки мільйонів доларів. Зокрема, між 2006 і 2015 роками вони виступали як незареєстровані агенти уряду України, політичних сил Партії регіонів і «Опозиційного блоку».