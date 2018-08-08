Ахметов і Колесніков відреагували на інформацію про співпрацю з Манафортом: інші згадані олігархи мовчать (відео)

У США триває судовий процес над політтехнологом Полом Манафортом, якому загрожує до 30 років за ґратами.

Сергій Льовочкін, Борис Колесников, Ринат Ахметов, Андрій Клюєв та Сергій Тігіпко платили мільйони доларів американському політтехнологу Полу Манафорту через кіпрський офшор.

Як йдеться в сюжеті ТСН, про це на суді розповів ключовий свідок проти колишнього політтехнолога Януковича Рік Гейтс.

Читайте такожКолишній партнер Манафорта заявив, що їхня компанія співпрацювала з Порошенком у 2014 році

Він багато років був правою рукою Манафорта і достеменно знає всі фінансові оборудки, які той проводив з українськими олігархами. Через те, що податки з цих шалених грошей Манафорт не платив, йому загрожує до 30 років за ґратами.

Жоден із названих українських спонсорів на запит ТСН поки що не відповів. Раніше журналіст Франк Фоєр, що проводив розслідування зв’язків Манафорта з Януковичем, стверджував, що Льовочкін особисто вимагав у членів Партії регіонів гроші "на Манафорта", частину яких залишав собі.

З усіх фігурантів списку прокоментували інофрмацію лише двоє. У прес-службі Ріната Ахметова заявили, що з Манафортом співпрацювали лише з питань ребрендінгу компанії "СКМ", а грошей за консультації Партії регіонів не давали. А от Борис Колесников інформацію взагалі назвав брехнею. "Я ніколи не був клієнтом Пола. І ніколи в житті не переказував йому жодної гривні, жодного долара", - запевнив українець.