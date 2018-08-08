Царьов спростував інформацію про своє вбивство: «мене вже разів десять ховали»

Екс-регіонал -втікач розповів журналістам, що "живе добре", знаходиться в Криму, і спілкується з деякими нинішніми українськими політиками.

Екс-регіонал, колишній соратник Януковича та одіозний сепаратист Олег Царьов живий і перебуває в Криму. Інформація про його вбивство, яка раніше з'явилася в соцмережах і деяких ЗМІ, виявилася неправдивою.

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Фейковое повідомлення про свою «смерть» Царьов прокоментував ТСН по відеозв'язку. За його словами, він перебуває в Криму.

Царьов, як зазначається, розповів, що «живе добре». З колишнім президентом України Віктором Януковичем не спілкується, але спілкується «з колишніми і нинішніми» українськими політиками.

«Так, як бачите, живий. А можете кинути посилання? (на повідомлення про вбивство – ред.) А то мене вже ховали разів десять», – зазначив побіжний регіонал.

Раніше в соцмережах і ЗМІ з'явилася інформація про смерть Царьова. З посиланням на адвокатів екс-регіонала Олександра Єфремова повідомлялося, що він нібито був вбитий в Москві.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада 2015 року Генеральна прокуратура України заявила, що почала процедуру заочного засудження екс-депутата ВР Царьова. В березні 2016 року ГПУ направила справу стосовно Царьова до суду. Він звинувачується в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, діях, спрямованих на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу.

За даними ГПУ, Царьов звинувачується в тому, що в період з квітня-травня 2014 року, будучи народним депутатом України і кандидатом на пост президента України, взяв участь у зборах проросійськи налаштованих громадян України, де публічно закликав їх до активних дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, а також до зміни меж території та державного кордону України шляхом визнання терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР». Царьова оголошено в розшук.