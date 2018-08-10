"Важливий плацдарм для подальшої експансії": Турчинов розкрив плани РФ в Азово-Чорноморському регіоні

Військово-політичне керівництво РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для своєї подальшої експансії.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час перебування в районі проведення операції Об’єднаних сил, де він перевіряв готовність до протидії російській агресії на півдні України, організації берегової оборони та захисту узбережжя Азовського моря, повідомляє прес-служба РНБО.

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За словами Турчинова, нарощування військової присутності РФ поєднується з «брутальним порушенням міжнародного морського права в Азовському морі, що проявляється, зокрема, у незаконному будівництві Керченського мосту та зростанні кількості інцидентів із затриманням російськими військовими вітчизняних та іноземних суден».

«Ми бачимо намагання РФ фактично розпочати військово-економічну блокаду азовського узбережжя України», - сказав він.

Секретар РНБО наголосив, що в районі проведення ООС одним із найбільш загрозливих напрямків залишається Маріупольський, «де не виключається проведення ворогом як сухопутних, так і морських десантних операцій уздовж азовського узбережжя».

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«На крайньому півдні зони протистояння - стабільно висока кількість обстрілів наших позицій та військових провокацій з боку російсько-терористичних військ», - зазначив він.

Під час наради з керівництвом Міністерства оборони, командуванням ООС, керівниками Держприкордонслужби, Нацполіції та Нацгвардії Турчинов приділив увагу питанням посилення та організації берегової оборони та ефективної протидії сухопутним і морським провокаціям з боку РФ.

Турчинов обговорив з командуванням Військово-морських сил ЗСУ питання створення в Азовському морі корабельно-катерної групи ВМС.

Під час перебування в Маріупольському порту Турчинов визначив з керівництвом ДПСУ комплекс завдань з технічного забезпечення та посилення морської складової в забезпеченні надійного захисту українського південного кордону.

Зазначається, що секретар РНБО відвідав на передових позиціях українських військових в Широкиному, які протягом багатьох років перебували в епіцентрі російських військових провокацій та обстрілів, і обговорив з керівництвом 36-ї окремої бригади морської піхоти бойові завдання щодо надійного захисту південного флангу лінії зіткнення.

Як наголосив Турчинов, для адекватної протидії російській експансії необхідне посилення військово-морської присутності України в регіоні шляхом «перебазування частини корабельно-катерного складу ВМС ЗСУ, розгортання додаткових постів спостереження за береговою лінією та акваторією моря, а також груп швидкого реагування на російські провокації в Азовському регіоні».