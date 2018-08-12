Російський актор Садальський прокоментував відмову Вайкуле виступати в Криму
Російський актор і блогер Станіслав Садальський прокоментував скандал, що спалахнув навколо висловлювання латвійської співачки Лайми Вайкуле щодо відмови виступати у Криму незалежно від гонорару, який їй запропонують.
Стас Садальський висловився у своєму Instagram.
Примітно, що свої роздуми на тему Вайкуле, Латвії та України актор помістив під фотографією, на якій він зображений в вишиванці.
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Незважаючи на категоричне висловлювання Лайми Вайкуле, Станіслав Садальський зазначив, що вона чудова людина і співачка. Також актор повідомив, що в Україну він не поїде, так як тут ображають його співвітчизників.
"При Порошенку не приїду", - резюмував актор.
😩Вайкуле заявила, що ні за який гонорар не поїде в Крим, а я в Україну, там російських ображають! 🗣Тільки що повернувся з Латвії, там те ж огидне ставлення до росіян. Чудова співачка Вайкуле і хороша людина! Дуже радий, що мені постчастлиаилось бути з нею знайомим! Лайма, я тебе люблю!! В Україну не поїду... хоча мені навіть дзвонили СБУ! -Немає проблем, вам безпечно Ми вас любимо пан Садальський приїжджайте -Не можливо бути в країні , де ображають моїх співвітчизників ! При Порошенко не приїду #садальський #україна #риднаненькаукраина #одеса #сбу #мито
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