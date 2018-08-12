Російський актор Садальський прокоментував відмову Вайкуле виступати в Криму

"При Порошенку не приїду в Україну": написав Садальський під своїм фото у вишиванці.

Російський актор і блогер Станіслав Садальський прокоментував скандал, що спалахнув навколо висловлювання латвійської співачки Лайми Вайкуле щодо відмови виступати у Криму незалежно від гонорару, який їй запропонують.

Стас Садальський висловився у своєму Instagram.

Примітно, що свої роздуми на тему Вайкуле, Латвії та України актор помістив під фотографією, на якій він зображений в вишиванці.

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Незважаючи на категоричне висловлювання Лайми Вайкуле, Станіслав Садальський зазначив, що вона чудова людина і співачка. Також актор повідомив, що в Україну він не поїде, так як тут ображають його співвітчизників.

"При Порошенку не приїду", - резюмував актор.

Раніше російський сенатор Франц Клинцевич попередив латвійську співачку Лайму Вайкуле про можливі проблеми в РФ через заяви артистки про окупований Крим.