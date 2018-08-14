Розвідник пояснив, навіщо Росія стягує військову техніку на Донбас

Ветеран зовнішньої розвідки пояснив, що Росія має намір військовим чином тиснути на Україну і створювати враження, що Москва готова розпочати широкомасштабну військову операцію.

Існують серйозні ризики ескалації конфлікту з Росією як на лінії розмежування на Донбасі, так і в тилу України, проте зважитися на повноцінну атаку Кремль не зможе.

Про це виданню "Апостроф" розповів ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

"Кроки Кремля, які свідчать, що вони не збираються виконувати взяті на себе зобов'язання за мінським пулом домовленостей, і спроби якимось чином використовувати певні нюанси зовнішньополітичної діяльності США і ЄС дають Москві підстави кошмарити Україну. Тобто створювати певні загрози на її території, особливо на східному фронті. Для цього там і відбувається певна концентрація військового контингенту, техніки і провокації різного рівня. Ці акції потрібні для того, щоб військовим чином тиснути на Україну і створювати враження, що Росія готова розпочати широкомасштабну військову операцію", – зазначає Богдан.

Водночас, намірам Росії протистоїть два фактори, перший з яких – готовність української армії до відбиття агресії.

Читайте такожУ Путіна є "пунктик": адвокат озвучивши сумний прогноз щодо Сенцова

"Ми повинні пам'ятати, що українські Збройні сили вже не ті, що були в 2014-му. По-перше, вони мають хороший досвід, по-друге, у них є сучасна військова техніка. А, враховуючи проблеми, які виникають в Азовському морі, зміцнюється також українське азовське узбережжя", – говорить експерт.

Другий фактор – продовження підтримки з боку західних партнерів, зокрема США.

"Ми також повинні розуміти: якими б не були проблеми трансатлантичного партнерства, які кульбіти не викидав би президент Трамп, в США дуже потужна система стримувань і противаг. Конгрес зараз там грає основну роль, враховуючи часом не надто адекватні дії президента. Конгрес приймає необхідне для подальшого захисту США та їхніх партнерів законодавство, тому він фактично став на позиції збереження трансатлантичного партнерства. Незважаючи на заяви Трампа про можливу дружбу з Росією, і Пентагон і Держдеп, і НАТО чітко визначили, що основною загрозою для західних демократій є дії російського режиму, який свідомо випав з міжнародного права і руйнує як глобальну безпеку, так і світовий порядок", – підкреслює генерал.

Таким чином, ситуація, що склалася, дозволяє припустити, що дрібні провокації на фронті і в тилу будуть відбуватися, проте повномасштабно реалізувати задумане Путін не вирішиться, вважає експерт.