Україна взяла на озброєння новий потужний ракетний комплекс (фото)

До слова, випробування "Вільхи" успішно пройшли в квітні і грудні 2017 року.

Українська армія вже невдовзі отримає нове покоління артилерії – ракетний комплекс "Вільха". Незабаром розпочнеться його серійне виробництво.

Про це повідомляє "Урядовий портал" у Facebook.

Так, завдяки цьому ракетному комплексу збройні сили України зміцнять свою обороноздатність та зможуть ефективніше боротися з агресором на сході країни.

Керівництво конструкторського бюро "Луч", яке розробляло новітню українську зброю, прогнозує, що армія отримає "Вільху" вже у середині 2019 року

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До слова, випробування "Вільхи" успішно відбулися в квітні і грудні 2017 року. У лютому 2018 року секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов повідомляв, що серійне виробництво крилатих ракет для "Вільхи" почнеться в кінці 2018 – початку 2019 року.

Ракетний комплекс також продемонстрували українцями під час параду з нагоди Дня Незалежності.

Довідка УНІАН. "Вільха" - це український проект зі створення ракетного комплексу з коригованим боєприпасом. Комплекс розроблений на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 "Смерч" калібру 300 мм. Всі комплектуючі — українські.

Над створенням нової системи озброєнь разом працює близько п'ятнадцяти українських підприємств. Ракета має корпус двигуна, сопловий блок, стабілізатори, бойову частину, запобіжно-виконавчий механізм, систему наведення, систему прийняття сигналів супутникової навігації, газове управління, підривачі виробництва українських підприємств.