Російському актору Ярмольнику заборонили в'їзд до України

Мінкульт розширив «чорний список» російських акторів.

Міністерство культури України оновило так званий «чорний список» російських діячів культури, які загрожують національній безпеці країни. Читайте такожКозловського хочуть позбавити звання заслуженого артиста України До списку були включені актор і шоумен Леонід Ярмольник, а також народна артистка Росії Аріна Алфьорова. Таким чином, до списку входить вже 144 діяча культури. У вересня Мінкульт вніс до «чорного списку» 4 російських письменників.

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