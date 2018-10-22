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Російському актору Ярмольнику заборонили в'їзд до України

18:27, 22 жовтня 2018
Політика
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До списку входить вже 144 осіб/ фото з відкритих

Міністерство культури України оновило так званий «чорний список» російських діячів культури, які загрожують національній безпеці країни.

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До списку були включені актор і шоумен Леонід Ярмольник, а також народна артистка Росії Аріна Алфьорова. Таким чином, до списку входить вже 144 діяча культури.

У вересня Мінкульт вніс до «чорного списку» 4 російських письменників.

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Теги: #Мінкульт#чорні списки артистів#Російські гастролери в Україні