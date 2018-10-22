Російському актору Ярмольнику заборонили в'їзд до України
18:27, 22 жовтня 2018Політика
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Мінкульт розширив «чорний список» російських акторів.
До списку входить вже 144 осіб/ фото з відкритих
Міністерство культури України оновило так званий «чорний список» російських діячів культури, які загрожують національній безпеці країни.
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До списку були включені актор і шоумен Леонід Ярмольник, а також народна артистка Росії Аріна Алфьорова. Таким чином, до списку входить вже 144 діяча культури.
У вересня Мінкульт вніс до «чорного списку» 4 російських письменників.
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