Донецьк був, є і буде Україною – Подкопаєва зробила заяву про агресію РФ

За словами спортсменки, вона навіть у страшному сні не могла уявити, що Росія нападе на Україну.

Відома українська гімнастка Лілія Подкопаєва заявила, що вважає Росію агресором, який чотири роки тому незаконно окупували український Крим і розв'язав війну на Донбасі.

Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю "Гордону".

"У 2014 році Російська Федерація анексувала Крим, почала військові дії на Донбасі. З тих пір я не можу поїхати в Донецьк, на могили бабусі й діда. Не можу провідати своїх тренерів, які живуть там. Спочатку ми намагалися з'ясувати позиції. Я зрозуміла, що там все вже так глибоко зайшло, що пропаганда робить свою справу. Ми все-таки з різних сторін. Мене сильно і боляче ранить, що з рідними, близькими людьми ми не знайшли точок дотику", – розповіла Подкопаєва.

Олімпійська чемпіонка розповіла, що в Донецьку залишилися працювати її тренер і хореограф. Крім того, в окупованому місті досі функціонує гімнастичний зал, Палац спорту "Динамо", де проводяться змагання.

"Коли я бачу прапори, але не жовто-блакитні – боляче. Для мене Донецьк був, є і буде Україною", – підкреслила вона.

За словами спортсменки, вона навіть у страшному сні не могла уявити, що Росія нападе на Україну.

"З Російською Федерацією нас пов'язує історія. Не завжди приємна, але тим не менш. Почавши всю цю катавасію, військові дії, розпалили вогонь між двома братніми державами. Хоча культурно, економічно у нас все одно багато спільного. Може це прозвучить по-дитячому, але я сподіваюся і вірю, що найближчим часом військові дії на Донбасі припиняться, коли буде підписаний мирний договір", – зазначила Подкопаєва.

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Гімнастка також розповіла, що щоразу, як приїжджає в Україну, то відвідує бійців у військовому госпіталі.

"Ми бачимо – борт за бортом, поранені надходять і надходять. Якщо здається, що все трохи вщухло, – ні, цього не сталося. Я щоразу кажу: "Хлопці, спасибі вам за те, що ви даєте нам можливість дивитися на це сонце, дихати цим повітрям, посміхатися, радіти, виховувати дітей". Болісний момент, коли гинуть наші найкращі... Пережити це... Коли це все закінчиться?!", – додала чемпіонка.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що до 30 листопада Апеляційний суд заарештував колишнього чоловіка Подкопаєвої - бізнесмена Тимофія Нагорного. За даними СБУ, Нагорний повинен був створити в Україні політичну партію за завданням кураторів з ФСБ Російської Федерації.

Сам Нагорний підкреслив, що він "ніколи і ніким не був завербований", в тому числі спецслужбами Росії.