Цього року українському війську передано понад 3,5 тисячі одиниць озброєння та військової техніки (фоторепортаж)

З них більше 2 тис. одиниць - нове і модернізоване озброєння.

За три квартали поточного року підприємства ДК «Укроборонпром» передали українському війську понад 3500 одиниць озброєння та військової техніки, з них понад 2000 одиниць - нове та модернізоване озброєння.

Як повідомила прес-служба Ради національної безпеки та оборони, про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов під час передачі військової техніки та зброї військовим на «Київському бронетанковому заводі».

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«Мова йде про бронетанкову, морську та авіаційну техніку, ракетне-артилерійське озброєння, системи протиповітряної оборони, засоби зв'язку та радіоелектронної боротьби», - зазначив Турчинов, висловивши сподівання, що темпи забезпечення новою зброєю і військовою технікою нашої армії та інших силових структур не повинні зменшитися і в наступному році.

«Сподіваюся, це знайде своє відображення в Державному оборонному замовленні на наступний рік, та в бюджеті, який найближчим часом має бути затверджений в парламенті», - додав він.

Сьогодні українські військові отримали 70 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема, модернізовані танки Т-72, нові БТР-3, високоточні протитанкові комплекси «Стугна-П» та «Корсар», мобільну РЛС кругового огляду «Дельта», новітні броньовані автомобілі «Варта» та «Новатор», а також міномети калібру 82 мм українського виробництва.

За словами секретаря РНБО, танк Т-72 - це бойова машина, яка пройшла глибоку модернізацію, що дозволяє ефективно використовувати його в умовах сучасного бою. «Дуже гарно показав себе на сході вітчизняний БТР-3, який був серйозно допрацьований після використання у бойових умовах, що дозволило значно збільшити ефективність його застосування та досягти високої точності ведення вогню з усіх видів озброєння», - зазначив він.