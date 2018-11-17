Україна має підготуватися до протидії дезінформації РФ під час виборів-2019 – євродепутат

Європарламентарій Даріуш Росаті наголосив, що Європейський Союз та США продовжать виступати єдиним фронтом з метою підтримки України в умовах російської агресії.

Голова Комітету асоціації Україна-ЄС від Європейського парламенту Даріуш Росаті (група Європейської народної партії) наголошує, що Україна має підготуватися до протидії дезінформаційним кампаніям РФ під час президентських і парламентських виборів, які відбудуться у 2019 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Росаті сказав на прес-конференції у Києві щодо результатів оцінки ситуації в Україні перед виборами, зробленої міжнародною делегацією за участі членів американської неурядової організації «Національний демократичний інститут» та депутатів Європарламенту.

Він наголосив, що міжнародна спільнота і, зокрема, Європейський Союз та США продовжать виступати єдиним фронтом з метою підтримки України в умовах зовнішньої агресії з боку Росії.

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"Ми підтримаємо подальшу демократизацію країни, як вимагали люди під час Революції гідності чотири роки тому", - заявив Росаті.

"У нас особливо зараз викликає занепокоєння те, що останнім часом посилилася дезінформаційна війна, спрямована на те, щоб заплутати українців та викликати розбрат між ними під час наступних виборів", - наголосив євродепутат.

У зв'язку з цим він зазначив, що делегація порушила це питання, оскільки "країна має бути підготовленою до протидії цій кампанії з дезінформації, яка є потенційно досить небезпечною".

Також Росаті зауважив, що міжнародна делегація радить українській владі втілити ключові реформи, які стосуються проведення виборів та трансформації правової системи, а також інші реформи, щоб створити можливість для проведення вільних, справедливих і спокійних виборів.

Разом з тим, на думку євродепутата, результатом виборів має стати формування уряду, який продовжить реалізацію реформ і демократичні перетворення в країні.

Як повідомляв УНІАН, передвиборча делегація Європарламенту та американського Національного демократичного інституту 15-17 листопада перебувала в Україні для оцінювання та розробки рекомендацій з метою проведення справедливих президентських і парламентських виборів у 2019 році.