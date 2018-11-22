Аналітик оцінив ймовірність російського реваншу на виборах президента

Політичний аналітик Дмитро Разумков вважає малоймовірною перемогу проросійського кандидата на виборах президента.

Директор Української політконсалтінгової групи Дмитро Разумков заявив, що шансів на російський реванш на майбутніх виборах майже немає.

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Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

"Якщо ми кажемо про реванш, як повернення та захист інтересів Росії, то цим питанням потрібна займатись СБУ. Якщо такі факти є, то ці люди повинні потрапляти не на вибори, а в інші місця. Якщо ми кажемо про те, що зараз проводиться аналогія з "Опозиційним блоком" та опозиційною платформою "За життя", прямого зв’язку не буде. Якщо ми подивимось на підтримку електорату, то шансів на те, що до влади прийде "Опозиційний блок" вкрай мало. Це я кажу про вибори президента", - заявив він.