Екс-депутат Держдуми розповів про "найстрашніший сон Путіна" на виборах президента України

На виборах президента України Путін буде демонстративно підтримувати явно непрохідного кандидата, вважає російський опозиційний політик.

Президент РФ Володимир Путін під час президентських виборів в Україні підтримуватиме явно непрохідного проросійського кандидата. При цьому в Кремлі вже готуються до перемоги в Україні прихильника західного курсу.

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Яку лінію проводитиме Москва на українських виборах, розповів російський опозиційний політик Ілля Пономарьов, передає «Обозреватель».

"У вас буде декілька умовно проросійських кандидатів, які ставитимуть курс країни під сумнів. Ці кандидати разом наберуть максимум 10-12%. Решта всіх кандидатів підтримуватимуть і НАТО, і Євросоюз. Виборча кампанія буде додатково збільшувати кількість голосів за НАТО і ЄС", — вважає Пономарьов.

На його думку, лінія Москви на виборах в Україні складатиметься із двох компонентів.

"З одного боку, демонстративно підтримувати явно непрохідного кандидата, це буде, швидше за все, Віктор Медведчук, можливо, це пошириться на Юрія Бойка або Вадима Рабіновича. А по суті — намагатися, щоб всі один із одним пересварилися, щоб Україна не мала успіху", — підкреслив російський опозиціонер.

"Найстрашніший сон Володимира Путіна — дієздатний кандидат у президенти України, який проводитиме реформи, поведе країну в Євросоюз і НАТО. Тому йому важливо, щоб була фрагментація", — додав Пономарьов.