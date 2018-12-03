Рада авокатів України просить президента про особисту зустріч

Законопроект 9055 в нинішньому вигляді приймати не можна.

Рада адвокатів України звернулася до Президента України із закликом започаткувати прямий діалог щодо реформи адвокатури.

Рішення РАУ ухвалено під час позачергового засідання РАУ 3 грудня.

«Просимо дати можливість у особистому діалозі донести позицію адвокатської спільноти на законопроект №9055 і намітити подальші кроки із реформування адвокатури України», - ідеться у зверненні РАУ.

Рада адвокатів України наполягає на тому, що законопроект «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» №9055 у нинішньому вигляді приймати не можна. Реформа адвокатури мала стати вінцем Великої Конституційної судової реформи за європейським зразком, але вже перетворюється на темну пляму на репутації української влади.

«Процес, який мав завершити формування європейської моделі правосуддя в Україні, перебігав здебільшого кулуарно, конституційні органи адвокатського самоврядування до публічного політичного діалогу не залучалися, а останнім часом супроводжується хвилею штучно викликаних «одобрямсів трудових колективів», - ідеться у рішенні РАУ.

Окрім кількох громадських організацій та юридичних осіб, особисто пов’язаних із куратором №9055 у Адміністрації Президента, новий законопроект не знайшов підтримки у професійному середовищі.

«Особливо обурені адвокати, що практикують, а також ті, що працюють у кримінальній сфері. Як ніхто вони розуміють, наскільки важливо зберегти хиткий баланс між захистом і звинуваченням, який склався у нашій пост-радянській країні. Законопроект №9055 зламає баланс без вороття. Реальній змагальності у процесі буде покладено край. Долю людини, яку звинувачують, буде віддано на поталу Системі», - говориться в рішенні РАУ.

Законопроект передбачає радикальну перебудову адвокатського самоврядування. Замість єдиної централізованої системи передбачається створити «федерацію систем», яка призведе до хаосу і безладдя.

«Прихильники №9055 не приховують, що нинішнє керівництво органів адвокатського самоврядування їх не влаштовує і що реструктуризація має призвести до кадрових змін. Принаймні, чесно. Але навіщо заради ПРИВАТНИХ амбіцій руйнувати адвокатуру, підривати позитивні зрушення у всій системі правосуддя? Чому прогресивні, як стверджується, зміни, проштовхуються методами з радянського минулого? Чому це робиться іменем Президента?», - ідеться у рішенні РАУ.

Тільки сильний фаховий адвокат може дати відсіч свавіллю. Тільки потужна єдина система адвокатського самоврядування зможе захищати адвокатів від «ексцесів виконавців» та «перегібів на місцях», унеможливіть утворення поліцейської держави. А це - загроза не лише для кожної окремої людини, а й для всієї нової України, засадничими цінностями якої є права і свободи людини.