Соціолог про вибори: Порошенку буде складніше увійти до другого туру, ніж перемогти в ньому

Ще ніколи майбутній результат виборів не був настільки непередбачуваним, каже соціолог.

Президентські вибори 2019 року будуть найбільш непередбачуваними в історії незалежної України.

Таку думку в інтерв'ю "Українській правді" висловила соціолог, глава фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

"На жаль, вже зараз ми бачимо справжній розгул популізму, коли обіцяють усе на світі, змагаючись один з одним у фантастичності обіцяного. Ще ніколи майбутній результат виборів не був настільки непередбачуваним", - заявила вона.

"Зараз так виглядає, що одним із фіналістів другого туру буде Юлія Тимошенко. А хто ще? Та ситуація постійно змінюється", - додала Бекешкіна.

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За її словами, оголошення про об’єднання Бойка з "За життям" Рабіновича одразу наводило на висновок, що саме Бойко буде другим фіналістом.

"Але не треба поспішати з висновками! Виявляється, не все так просто, і "Опозиційний блок" висуватиме свого кандидата, а тут ще й виникає "самостійний" Мураєв, який теж відніме кілька таких потрібних відсотків", - сказала соціолог.

"Або от Гриценко. Його шанси увійти у другий тур істотно зменшив Садовий, який теж братиме участь у президентських перегонах. А якщо не братиме – то що буде на парламентських перегонах із "Самопоміччю"? Чи братиме участь у виборах Зеленський, чий електорат - переважно молодь півдня і частково Сходу? А Вакарчук, чий молодий електорат навпаки представляє Центр і Захід?", - заявила Бекешкіна.

На її думку питань наразі дуже багато і "від них істотним чином залежать шанси Петра Порошенка, якому буде складніше увійти до другого туру, ніж перемогти у ньому".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада погодила призначення виборів президента України на 31 березня 2019 року.