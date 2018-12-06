Україна має сильний науковий потенціал в оборонній сфері - Турчинов

Він переконаний, що без мобілізації наукового потенціалу нації, без перетворення інтелекту країни на потужну зброю Україна не зможе перемогти у війні.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що виробництво сучасної та ефективної зброї неможливе без фундаментальних наукових досліджень.

Як повідомили у прес-службі РНБО України, про це він сказав на відкритті у Києві виставки-презентації науково-технічних розробок і технологій установ Національної академії наук України «Наука – обороні та безпеці держави», яка присвячена ювілейній даті – 100-річчю заснування НАН.

На виставці були представлені результати роботи академічних наукових закладів та спільні розробки українських вчених з підприємствами ДК «Укроборонпром» та «Лігою оборонних підприємств України».

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За словами Турчинова, впровадження наукових досліджень та інновацій у виробництві нового озброєння і військової техніки – «єдиний шлях побудови надійної системи захисту країни та забезпечення армії сучасним озброєнням і військовою технікою».

«Виставка стане майданчиком для опрацювання нових програм співпраці вчених Національної академії наук і Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ, Державного космічного агентства та Держконцерну «Укроборонпром», а також приватних підприємств оборонно-промислового комплексу», - сказав він.

На думку секретаря РНБО, представлені на цій виставці розробки повинні отримати високу оцінку від українських військових.

«Це і принципово нова броня для наших танків і БТР, і системи протидії ворожим ракетам, і нові маскуючі покриття, які дозволяють залишатися невидимими навіть в інфрачервоному спектрі світла, і багато інших винаходів, що значно зміцнять наш оборонний потенціал», - уточнив він.

«Для протидії військовій агресії жорстокого та сильного ворога замало мужності, професіоналізму та патріотизму наших солдат та офіцерів, їм необхідна нова сучасна ефективна зброя та військова техніка, а це неможливо без глибоких наукових досліджень та розробок», - наголосив Турчинов.

Він переконаний, що без мобілізації наукового потенціалу нації, без перетворення інтелекту країни на потужну зброю Україна не зможе перемогти у війні.