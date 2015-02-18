Початок масових убивств на Майдані: 18-20 лютого 2014 року

18 лютого з боку вулиці Інститутської "Беркут" і міліція повністю оточили урядовий квартал в Києві. Силовики перестали пропускати навіть працівників Верховної Ради. За кордоном натягнули колючий дріт. Також великими вантажівками повністю перекрили вулицю Грушевського.

Але активістам, кількість яких становила не менше 10 тисяч, вдалося прорвати один з міліцейських кордонів на розі вулиць Грушевського і Кріпосного провулка. Після цього підтягнувся "Беркут", почулися постріли петард. На Грушевського підпалили шини.

З'явилися перші за день постраждалі - в сутичках поранено не менше 10 осіб. Велика частина поранень у голову. Одному з протестувальників гранатою відірвало кисть руки. Міліція практично впритул кидала гранати, до яких були прив'язані гвинти. "Швидкі" відмовлялися вивозити поранених.

Протестувальники зайняли Будинок офіцерів, де обладнали власний медпункт. Вже вдень у суичках з силовиками було вбито трьох активістів.

СБУ розіслала держустановам Печерського та Шевченківського районів розпорядження завершити роботу до 16:00. Усі гілки київського метрополітену закрили нібито у зв'язку з загрозою теракту.

В цей час спікер Володимир Рибак запевняє в Раді, що президент Віктор Янукович не буде вводити надзвичайний стан.

На тлі цих подій силовики почали штурмувати Український дім. Всі, хто встигають, біжать у бік Михайлівської площі. Хто потрапляє в руки силовиків, зазнає жорстокого побиття. Чути постріли. У відповідь протестувальники кидають каміння і стріляють салютами

У центр Києва вже рухаються два БТРи. Зокрема, техніка була помічена на вулиці Кіквідзе.

Близько 20.00 силовики попросили жінок і дітей залишити Майдан у зв'язку із "проведенням антитерористичної операції", і почався ще один штурм, але вже за допомогою бронетехніки - БТР врізався в барикаду, і за ним на штурм пішли "беркутівці" і бійці Внутрішніх військ.

Майдан Незалежності з боку Інститутської повністю охоплений вогнем, весь час чути дуже сильні приголомшливі вибухи, протестувальники запускають салюти. Безперервно приїжджають і виїжджають "швидкі".

Почалася пожежа в Будинку профспілок, але міліція навіть не намагалася його ліквідувати. Ця пожежа надалі будуть гасити більше доби, і створиться загроза обвалення всієї будівлі. Активісти своїми силами витягали людей з вогню.

Близько опівночі на Майдані Незалежності, в районі Михайлівської та Софіївської площ відключили електрику. Керівник медичної служби Майдану Олег Мусій заявив, що кількість жертв сутичок зросла до 20 загиблих.

По Західній Україні в ніч на 19 лютого та протягом дня покотилася хвиля захоплень активістами будівель держустанов.

В цей день СБУ оголосила про початок в Україні масштабної антитерористичної операції.

«Події останніх діб в Україні свідчать про наростання ескалації силових протистоянь і масове застосування зброї з боку екстремістськи налаштованих угруповань. Сьогодні відбувається свідоме, цілеспрямоване застосування насильства, шляхом підпалів, убивств, захоплення заручників, залякування населення з метою досягнення злочинних цілей, все це з використанням вогнепальної зброї», - заявили у відомстві.

В цей час активісти Євромайдану в Києві захопили будівлі Головпоштамту, консерваторії і Держкомтелерадіо. Самооборона Майдану повернулася в звільнену раніше будівлю КМДА й почала облаштовувати в ній пункт обігріву і відпочинку.

У свою чергу, силовики звели бетонне укріплення навколо Верховної Ради і барикади на Грушевського.

У Трапезній церкві Михайлівського собору розгорнули резервний госпіталь.

Влада, як і обіцяла, обмежила доступ в Київ: в'їзди в місто закриті, потрапити в столицю було можливо всього декількома дорогами.

Геннадій Москаль заявив, що силовики під час подій у Києві 18 лютого використовували проти протестувальників гранати, закуплені в Росії, які використовуються при антитерористичних операціях. Москаль також підтвердив, що з поранених активістів витягують кулі, які використовуються для зупинки автотранспорту.

20 лютого оголошено днем скорботи за загиблими в сутичках.

Журналісти та активісти повідомили, що майже всі убиті на Майдані були вражені пострілами в шию і груди. Зокрема, вони заявляють про те, що прицільний вогонь по активістах ведуть снайпери.

Вже о 9 годині ранку протестувальники в Києві перейшли в активний наступ, відбили Стеллу на Майдані і дуже швидко почали тіснити силовиків. На Інститутській снайпери, належність яких на даний момент не встановлена, почали вести вогонь на ураження, в перші хвилини було вбито 7 осіб, потім їх кількість зросла до десятків, а також сотень поранених.

Тим часом в.о. міністра внутрішніх справ Віталій Захарченко підписав наказ про видачу бойової зброї співробітникам правоохоронних органів.

Свою роботу відновив метрополітен, але центральні 8 станцій залишалися закритими.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Янукович під час переговорів з представниками ЄС висловив готовність провести дострокові вибори в цьому році.

Ввечері, на екстреному засіданні Верховна Рада України прийняла постанову, якою засудила застосування насильства, яке призвело до загибелі українців, тортур, катувань та інших злочинів проти людяності. За це рішення проголосували 236 із 238 присутніх депутатів. Для вступу в законну силу ця постанова повинна бути підписана головою Верховної Ради, який на засіданні не був присутній.

Цією постановою Рада зобов'язала Кабмін, СБУ, МВС, Міноборони та інші «воєнізовані угруповання» негайно припинити застосування сили і заборонити використання будь-яких видів зброї і спеціальних засобів проти українців. Також депутати заборонили проведення антитерористичної операції, рішення про проведення якої було оголошено СБУ та антитерористичним центром України 19 лютого по всій країні.