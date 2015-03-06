Сьогоднішнє засідання ВР закрито

13:09, 06 березня 2015
Політика
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Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови ВР Оксана Сироїд нагадала, що наступне засідання парламенту відбудеться 17 березня.

Вона нагадала, що наступного тижня народні депутати України працюватимуть у комітетах, фракціях.

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Як відомо, сьогодні ВР не ухвалила жодного рішення, оскільки після Години запитань до уряду та виступу з інформацією голови НБУ Валерії Гонтаревої у сесійній залі було трохи більше 100 депутатів, а для ухвалення рішень необхідно мінімум 226.

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