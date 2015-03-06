Сьогоднішнє засідання ВР закрито
13:09, 06 березня 2015Політика
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Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.
Сьогодні ВР не ухвалила жодного рішення / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови ВР Оксана Сироїд нагадала, що наступне засідання парламенту відбудеться 17 березня.
Вона нагадала, що наступного тижня народні депутати України працюватимуть у комітетах, фракціях.
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Як відомо, сьогодні ВР не ухвалила жодного рішення, оскільки після Години запитань до уряду та виступу з інформацією голови НБУ Валерії Гонтаревої у сесійній залі було трохи більше 100 депутатів, а для ухвалення рішень необхідно мінімум 226.
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