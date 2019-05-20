Конфлікт політичної та юридичної логіки. Чи будуть депутати оскаржувати розпуск Верховної Ради

Президент України Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові цілком очікувано анонсував розпуск Верховної Ради восьмого скликання і дострокові парламентські вибори. Власне, те, що виголосив Зеленський – це продовження оновлення влади, те, що підтримується абсолютною більшістю українських громадян.

У даному випадку, ми бачимо конфлікт політичної логіки [заява Зеленського] та логіки юридичної [рішення «Народного фронту» про вихід з коаліції]. Логіка команди Зеленського відома – на думку юристів команди, коаліції не існує з 2016 року, про що також свідчать рішення судів. І підґрунтям для указу нового президента, цілком імовірно, стануть саме вони, а також те, що Верховна Рада навмисно не посилалася на ці рішення і не надавала списки коаліції.

Для розпуску Верховної Ради буде цілком достатньо підписаного президентом указу

Відповідно, якщо коаліція не була створена протягом усього цього часу, то у президента є усі підстави для розпуску парламенту. Власне, для розпуску Верховної Ради буде цілком достатньо підписаного президентом указу. Я нагадаю історію 2007 року, коли тодішній президент Віктор Ющенко розпустив Раду, взагалі не маючи для цього жодних підстав. Тому, як свідчить наш досвід, у ситуації, коли виникає такий конфлікт, завжди перемагає саме політична логіка.

Безумовно, депутати оскаржуватимуть указ Зеленського. Наприклад, це можуть зробити представники «Народного Фронту», які можуть звернутися до Конституційного суду і намагатися визнати указ про розпуск Ради неконституційним - за процедурою подачі конституційного подання, для цього необхідно щонайменше 45 підписів народних депутатів.

Та як би не вчинили депутати, можуть виникнути і ризики, пов’язані із тим, що до проведення дострокових виборів, парламентарі можуть критично ставитися до затвердження кадрових ініціатив нового президента. Та, наскільки я чув з різних джерел, провідні політичні сили підтримують дочасний розпуск і, можливо, не дуже образяться на президента.

Якщо Кабмін не заблокує фінансування дочасних парламентських виборів, то вони відбудуться

Я не виключаю, що найближчим часом ми побачимо юридичні конфлікти, але головне, щоб рішення про розпуск Верховної Ради виконувалось.

І тут більш важливою буде позиція Уряду. Якщо Кабмін не заблокує фінансування дочасних парламентських виборів, то вони відбудуться.

А коли вже розпочнеться процес виборів, і якщо буде фінансування цього процесу, то юридичні конфлікти цьому вже не завадять. Саме на це звернули увагу у Центральній виборчій комісії, де зауважили, що судові рішення не будуть переривати виборчий процес.

Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»