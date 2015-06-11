Клімкін відбув з робочим візитом до Польщі
10:24, 11 червня 2015Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відбув з робочим візитом до Республіки Польща.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін / УНІАН
Як повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України, у ході візиту глава зовнішньополітичного відомства візьме участь у роботі VII засідання Ради МЗС України та МЗС Республіки Польща, а також зустрінеться з керівництвом Польської держави.
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Під час VII засідання Ради МЗС України та МЗС Польщі заплановано підписання Плану співробітництва між міністерствами на 2016-2017 рр.
Крім того, польській стороні буде передано ноту-відповідь української сторони щодо укладення Угоди про відкриття МАПП "Угринів-Долгобичув".
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