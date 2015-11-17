На виборах мера Білої Церкви переміг представник "Самопомочі" Дикий

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

За Дикого віддали голоси 36697 виборців, а за його опонента, самовисуванця Костянтина Єфименка - 23791, що становить відповідно 60,67% і 39,33% від дійсних голосів (59,3% і 38,44% від усіх, хто проголосував).

Явка в другому турі виборів мера Білої Церкви була відносно високою і склала 40,14%.

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Єфименко визнав поразку, зробивши відповідний запис на своїй сторінці в Facebook.

"Прикро, але мушу визнати поразку. Щиро дякую всім, хто мене підтримав. Бажаю успіхів Геннадію Дикому на посаді міського голови", - написав він.

Зазначимо, що в першому турі виборів найбільшу підтримку отримав саме Єфименко - 17759 голосів (27,95%). Дикого тоді підтримав 15191 виборець (23,91%).