На виборах мера Білої Церкви переміг представник "Самопомочі" Дикий
У другому турі виборів мера Білої Церкви (найбільше місто Київської області) переміг кандидат партії "Самопоміч" Геннадій Дикий.
Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.
За Дикого віддали голоси 36697 виборців, а за його опонента, самовисуванця Костянтина Єфименка - 23791, що становить відповідно 60,67% і 39,33% від дійсних голосів (59,3% і 38,44% від усіх, хто проголосував).
Явка в другому турі виборів мера Білої Церкви була відносно високою і склала 40,14%.
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Єфименко визнав поразку, зробивши відповідний запис на своїй сторінці в Facebook.
"Прикро, але мушу визнати поразку. Щиро дякую всім, хто мене підтримав. Бажаю успіхів Геннадію Дикому на посаді міського голови", - написав він.
Зазначимо, що в першому турі виборів найбільшу підтримку отримав саме Єфименко - 17759 голосів (27,95%). Дикого тоді підтримав 15191 виборець (23,91%).