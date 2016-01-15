Помер колишній "свободівець" Олександр Шевченко

14:39, 15 січня 2016
Політика
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На 79-му році життя помер український вчений-правознавець, народний депутат VII скликання Олександр Шевченко.

Александр Шевченко / twitter.com/vo_svoboda

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

«Пішов із життя доктор юридичних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, народний депутат України VII скликання, автор проекту Конституції України, «свободівець» Олександр Оксентійович Шевченко», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, Шевченко був обраний до Верховної Ради у 2012 році за списком ВО «Свобода» (№ 5 в списку). У парламенті 7-го скликання був членом Комітету у закордонних справах, членом постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

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