Помер колишній "свободівець" Олександр Шевченко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

«Пішов із життя доктор юридичних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, народний депутат України VII скликання, автор проекту Конституції України, «свободівець» Олександр Оксентійович Шевченко», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСтарший син Ганни Герман Микола помер від інфаркту - ЗМІ

Як повідомлялося, Шевченко був обраний до Верховної Ради у 2012 році за списком ВО «Свобода» (№ 5 в списку). У парламенті 7-го скликання був членом Комітету у закордонних справах, членом постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.