Помер колишній "свободівець" Олександр Шевченко
14:39, 15 січня 2016Політика
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На 79-му році життя помер український вчений-правознавець, народний депутат VII скликання Олександр Шевченко.
Шевченко - колишній нардеп від "Свободи" / twitter.com/vo_svoboda
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».
«Пішов із життя доктор юридичних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, народний депутат України VII скликання, автор проекту Конституції України, «свободівець» Олександр Оксентійович Шевченко», - йдеться у повідомленні.
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Як повідомлялося, Шевченко був обраний до Верховної Ради у 2012 році за списком ВО «Свобода» (№ 5 в списку). У парламенті 7-го скликання був членом Комітету у закордонних справах, членом постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.
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