Українське питання в Йєлі

Центр політологічних досліджень Макміллана і Гуманітарний центр Уїтні провели перший круглий стіл, присвячений подіям в Україні. «Україна два роки потому: незавершена революція?» – так була сформульована тема обговорень. У якості головного доповідача виступив колишній Посол України в ООН, а нині викладач Йєльського Університету Юрій Сергеєв.

Йєльський університет, відомий як «кузня кадрів» для Білого Дому, завжди слідкував за політичними перипетіями у світі. Потрапити до викладачів Йєлю – значить бути достатньо компетентним для того, аби навчати політичну еліту.

Ступінь інтересу до української проблеми у Центрі політологічних досліджень Макміллана дуже високий. Ще минулого року, знаючи, що Сергеєв має піти у відставку, в Йєлі розпочали формувати пропозиції для Представника України в ООН і вести з ним переговори. Чому український дипломат відмовився працювати у системі МЗС, а прийняв пропозицію Йєля - окрема тема. З огляду на те, що історія звільнення Сергеєва й досі поповнюється незрозумілими фактами, ми ще до неї повернемось. А поки що вже офіційно відбувся дебют Сергеєва як викладача Йєлю.

Інтерес одного з найпрестижніших університетів у світі до української теми вражає – для студентів-політологів, а також для усіх, хто цікавиться процесами у Східній Європі, буде введено спецкурс, а кабінет Сергеєва знаходиться просто навпроти кабінету директора Ради з європейських досліджень центру Макміллана Девіда Кемерона. Хоча, може, це просто збіг…

Невеличка аудиторія Гуманітарного центру Уїтні, де відбувався круглий стіл, була наповнена вщент. Основна маса слухачів - викладачі й студенти-політологи. Лекція розпочалась переглядом трейлеру до фільму «Зима у вогні». Дуже емоційне коротке відео задало тон усій розмові.

Юрій Сергеєв, що був головним доповідачем, одразу шокував аудиторію іще на початку

Юрій Сергеєв, що був головним доповідачем, одразу шокував аудиторію іще на початку. «У Європейському союзі неадекватно сприймають все те, що відбулось в Україні протягом цих двох років», – заявив колишній Посол. - Неадекватна інтерпретація і у американському політикумі».

Студенти «зависли». Виявляється, що все не так, як вони собі уявляли до того. Я, загалом, також «завис», бо переді мною був не Посол Сергеєв, який усі свої виступи узгоджує з Києвом, а викладач Сергеєв, який висловлює свою особисту точку зору на те, що відбувається в Україні.

«Російська агресія в Україні та анексія Криму, зруйновано повоєнний світовий порядок, – пояснював спікер. - Порушені основні принципи, і це загрожує безпеці й стабільності не тільки України, не тільки регіону Центральної та Східної Європи, але усій Європі. Це загрожує стабільності в усьому світі».

Головна небезпека - порушення базових норм міжнародного права, неповага до статуту ООН, і неповага Росії до норм міжнародного права взагалі – саме це недооцінюють партнери України, за словами Сергеєва.

Студенти вступили в дискусію – новий викладач посіяв зерно сумнівів в голови майбутніх політологів. В цьому, здається, і полягає прагнення керівництва Йєлю – примусити студентів аналізувати інформацію, піддавати її сумніву й обговорювати це. На цьому круглому столі задумка вдалась на 100%.

Студенти вступили в дискусію – новий викладач посіяв зерно сумнівів в голови майбутніх політологів

Ось що говорили студенти після дискусії.

«Я вважаю, що проблема російської агресії важлива, бо Росія намагається встановити пострадянський порядок у Європі, і якщо ми не зупинимо Росію зараз, ми матимемо великі проблеми. Багато питань не вирішується і залишаються невирішеними досі. І вони продовжують бути головною проблемою для Європи», – говорить студент Йєлю Олекса Мартинюк, який, неочікувано, виявився українцем, народженим у США.

Його підтримує іще один студент Йєлю, в якого також знайшлось українське коріння, Девід Кіпінс: «Я думаю, що проблему російської агресії має бути вирішено, бо Україна взяла напрямок на Європу, і це одна з пострадянських республік, що хоче мати міцні стосунки з ЄС. Тому головне - вирішити питання з російською агресією, бо вона може перекинутись і на інші регіони».

Взагалі, мене вразила кількість студентів-українців, що навчаються в Йєлі. На моє запитання: «Скільки вас тут?», студенти відповіли: «Десь кілька десятків». Можливо, ще й тому Йєлю потрібен спецкурс, який цілком присвячено процесам, що відбуваються в Україні, Центральній і Східній Європі.

Наразі Сергеєв знаходиться у Йєлі у якості запрошеного вченого-дослідника. З початком нового навчального року, восени, графік виступів і лекцій Юрія Сергеєва буде більш інтенсивним – коли буде готовий навчальний план, можна буде говорити про перехід у нову категорію. А на наступний круглий стіл, що відбудеться за кілька днів, обіцяють приїхати Постійні представники Сербії та Литви в ООН. До слова, позиція Раймонди Мурмокайте, Посла Литви в ООН, навіть більш радикальна, аніж позиція Сергеєва.

Андрій Васильєв, США